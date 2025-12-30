weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Polizei im Großeinsatz: Illegale Cannabis-Plantage bei Löscharbeiten entdeckt

Ehemalige Arztpraxis Großeinsatz der Polizei: Feuerwehr entdeckt bei Löscharbeiten illegale Cannabis-Plantage

Bei einem nächtlichen Löscheinsatz entdeckt die Feuerwehr in Cochstedt eine illegale Cannabis-Plantage. Daraufhin kommt es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Polizei.

Von René Kiel Aktualisiert: 30.12.2025, 10:16
Die Polizei ist am Sonntag zu einem Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis in Cochstedt ausgerückt.
Die Polizei ist am Sonntag zu einem Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis in Cochstedt ausgerückt. (Foto: René Kiel)

Cochstedt/MZ - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch einen Tag später noch im Ort für Diskussionen, zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus – wie es hieß – ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hielt.