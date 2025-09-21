Nach Vorwürfen, dass ein Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ eine Schülerin sexuell belästigt haben soll, hat die Schule reagiert. Auf ihrer Homepage hat sie ein Meldeformular veröffentlicht: Vorfälle können auch anonym mitgeteilt werden. Was sagt der Stadtelternrat?

Die Reil-Schule hat einen Meldebogen auf ihre Internetseite gestellt.

Halle/MZ. - Nach den ersten Veröffentlichungen der MZ zu möglichen Vorfällen an der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ hat die Schule reagiert. Wer die Internetseite der Schule aufruft, dem springt sofort ein neues Formular ins Auge. Es heißt „Meldebogen über sexuelle Übergriffe in der Schule“.