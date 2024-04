Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - „Totaler Räumungsverkauf, alles reduziert“, heißt es derzeit in der Depot-Filiale in der Leipziger Straße. Der Deko- und Textilienshop, in dem auch Geschirr, Geschenke und Möbel angeboten werden, macht seine Türen offenbar komplett zu. Eine entsprechende Anfrage der MZ an die Pressestelle des bayrischen Unternehmens ließ dies offen. „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Medienanfragen dieser Art aktuell nicht beantworten können. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es von Unternehmenssprecher Aleksandar Blitva.