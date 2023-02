Das Desaster bei „Chemie“ sorgt für Hoffen und Bangen in Kneipen und auf der Straße. Wie viel Kredit hat die Mannschaft bei den treuen HFC-Anhängern noch?

„Scheißlage“: So leiden die Fans in Halle mit ihrem Verein

Das ist wahre Liebe: Am vergangenen Wochenende hatten die Fans mit einem beeindruckenden Statement den 57. Geburtstag des HFC gefeiert.

Halle (Saale)/MZ - Das Unikum ist am Mittwochabend wie immer bei Fußball-Live-Übertragungen gut besucht. Auf der Flimmerkiste über dem Tresen läuft das Pokalspiel zwischen Leipzig und Hoffenheim – RB jubelt nur eine Marathonstrecke von Halle entfernt. Franz Wienke trägt sein weinrotes „Halle gegen alle“-Shirt des HFC. Über die Situation beim Klub zu sprechen, will zunächst eigentlich keiner. Präsident und Sportdirektor gehen, der Trainer gefeuert, „Chemie Halle“ nur Vorletzter in der 3. Liga. „Das ist eine Scheißlage“, sagt Wienke und schiebt gleich nach: „An uns Fans liegt es aber nicht.“