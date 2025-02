Die Narren in Halle fiebern dem Faschingsumzug am Montag (3. März) entgegen. Damit die Festwagen ungestört rollen können, müssen Straßen gesperrt und Bahnen umgeleitet werden. Das kommt auf Halle zu.

Halle (Saale)/MZ. - Die diesjährige Faschingssaison biegt auf die Zielgerade ein. Zu den Highlights gehört ohne Frage der Rosenmontagsumzug, der am 3. März wieder durch die Innenstadt zum Marktplatz führt. 49 Vereine und Clubs haben sich für den Umzug gemeldet, rund 1.200 Teilnehmer und 70 Fahrzeuge werden erwartet.

Rosenmontagsumzug in Halle: Diese Straßen sind gesperrt

Die lange Reihe der Festwagen wird in diesem Jahr erstmals in der Burgstraße und im Mühlweg formiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden als Aufstellfläche deshalb ab etwa 8 Uhr die Burgstraße zwischen Rainstraße und Neuwerk sowie der Mühlweg gesperrt. Um 10.30 Uhr setzt sich dann der Karnevalsumzug in Bewegung. Die Polizei begleitet den Zug und sperrt jeweils die vom Rosenmontagsumzug genutzten Straßen: Bernburger Straße, Geiststraße, Große Ulrichstraße, Große Steinstraße, Hansering und Leipziger Straße. Der erste Festwagen soll auf dem Marktplatz gegen 13 Uhr eintreffen. Eine halbe Stunde später gibt das Prinzenpaar dann symbolisch den Rathaus-Schlüssel an Bürgermeister Egbert Geier zurück.

Havag fährt wegen Faschingsumzug Umleitungen

Auch bei der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) führt der Rosenmontagsumzugs zu Fahrplanänderungen. Von 7.30 Uhr bis 16 Uhr erfolge laut Stadtwerken eine Sperrung zwischen der Burg Giebichenstein und dem Mühlweg. Von 10.30 bis 16 Uhr werden zudem die Strecken zwischen Reileck und Franckeplatz über Marktplatz sowie zwischen Saline und Am Steintor über Ankerstraße, Marktplatz und Joliot-Curie-Platz gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 und 16 werden in dieser Zeit großräumig umgeleitet, heißt es weiter.

Bunte Kostüme gehören zum Faschingsumzug dazu. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Die Havag bittet Fahrgäste, mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen und sich vorab über alternative Routen zu informieren. Aktuelle Umleitungen und Verspätungen der Straßenbahnen würden fortlaufend über die Fahrgastinformationen im Stadtgebiet sowie über den Verkehrsmelder und die Movemix-App bekanntgegeben.

Nach dem Rosenmontag wird aufgeräumt

Nachdem die Narren gefeiert haben, ist für die Mitarbeitenden der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) aufräumen angesagt: Mit großen und kleinen Kehrmaschinen, einem Papiersammler, einem Kleintransporter und etlichen Besen befreien sie die Strecke von Konfetti und anderen Überresten der Party. So wird am Abend und am nächsten Morgen die Route entlang der Großen Ulrichstraße, der Steinstraße, dem Hansering, der Leipziger Straße und dem Markt gereinigt.