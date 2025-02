Die Närrinnen und Narren der Region sind vorbereitet: Der traditionelle Rosenmontagsumzug kann kommen. Wo er beginnt, wer alles dabei ist und unter welchem Motto er in diesem Jahr steht.

„Hallas Helau“: Karnevalisten stehen in den Startlöchern

Rosenmontagsumzug in Halle

Stehen in den Startlöchern: Die Karnevalisten freuen sich auf den Rosenmontagsumzug. Am Montag, 3. März, geht es los.

Halle (Saale)/MZ. - „Hallas Helau“, „Springer Ahoi“ und „Ein dreifach von Herzen Rot-Weiß“ – die „Fünfte Jahreszeit“ geht in diesen Tagen ihrem Höhepunkt entgegen: Für den traditionellen Rosenmontagsumzug stehen die Karnevalisten nach monatelanger gründlicher Vorbereitung nun in den Startlöchern. Am Montag, 3. März, ist es soweit.