Der Taubenbrunnen in Neustadt war auch ein Motiv auf Postkarten. Hier in der Nähe wurde 1964 der Grundstein für die neue Stadt gelegt.

Halle/MZ. - Wohl bei keiner anderen Baustelle in Halle hat die Mitteldeutsche Zeitung in den letzten Jahren öfter geschrieben: „Bauarbeiten am Taubenbrunnen beginnen.“ Tatsächlich ist seit 2008, als der defekte Brunnen abgestellt wurde, aber wenig passiert. Immer wieder wurde der Neuaufbau des Wahrzeichens der Neustadt verschoben: Mal fehlte das Geld, mal gab es andere Gründe. Dabei steht der Brunnen mit der Bronzeplastik „Taubenflug“ des Bildhauers Rudolf Hilscher aus dem Jahr 1966 unter Denkmalschutz. Er ist als Kunstwerk in unmittelbarer Nähe des Ortes der Grundsteinlegung Neustadts von hohem Symbolwert für das Viertel.