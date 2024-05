Am 8. Juni findet der Kinderflohmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen statt. Bis zum 31. Mai können Interessierte sich anmelden.

Werbegemeinschaft veranstaltet wieder Kinderflohmarkt in Köthen

Die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen veranstaltet am 8. Juni ihren Kinderflohmarkt.

Köthen/MZ. - „Es haben sich schon über 40 Kinder angemeldet“, sagt Nicole Bachmann. Sie organisiert auch in diesem Jahr gemeinsam mit Christina Lahne den Kinderflohmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen. Rund um den Kugelbrunnen in der Fußgängerzone können die Mädchen und Jungen am 8. Juni wieder ihre Decken ausbreiten und Spielzeug, das sie nicht mehr mögen oder nutzen, verkaufen.