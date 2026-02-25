Nicht nur beim Umsatz hat die Schokoladenfabrik mit Sitz in Halle 2025 deutlich zugelegt. Aus einem Sanierungsfall ist Halloren ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Zumindest einen kleinen Anteil hatte daran zuletzt auch der ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege.

Rekordjahr 2025: Womit Halloren besonders große Umsätze erzielt und was man von „Besseresser“ Sebastian Lege lernen will

Ein Renner bei Halloren: „Du-Bye“-Pralinen aus der Schokoladenfabrik in Halle sind nicht nur hierzulande ein Renner.

Halle (Saale)/MZ. - Halloren-Chef Darren Ehlert blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Das Unternehmen sei ähnlich gut ins neue Geschäftsjahr gestartet wie 2025, berichtete er am Dienstag. Und eben jenes vergangene Jahr, auf das er dabei zurückblickte, war schon besonders gut ausgefallen.