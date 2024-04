In Halle (Saale) hat am Donnerstag der Prozess gegen das AfD-Mitglied Björn Höcke wegen der Verwendung eines Kennzeichens von verfassungswidrigen Organisationen begonnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Über 500 Menschen haben am Donnerstagmorgen an einer Demo vor dem Justizzentrum in der Thüringer Straße in Halle teilgenommen. Im Hochsicherheitsgerichtssaal X 0.1 startete dort heute der Prozess gegen das AfD-Mitglied Björn Höcke. Die Botschaften der Demonstranten: AfD stoppen, Höcke ist ein Nazí.