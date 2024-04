Unter dem Motto „Augen auf!“ laden über 80 Einrichtungen in Halle und Leipzig zu später Stunde zum Besuch. Was es für Nachtschwärmer alles zu erleben gibt.

Halle (Saale)/MZ. - Das erste Mai-Wochenende steht in Halle – und ebenso in der sächsischen Nachbarstadt Leipzig – seit vielen Jahren ganz im Zeichen einer besonderen Nacht: Museen, Gedenkstätten, Sammlungen und Archive öffnen am Samstag zu später Stunde ihre Türen und laden dazu ein, bei einem Besuch in andere Welten einzutauchen.