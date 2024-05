Kälte zerstört junge Triebe auf dem Lehrweinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg

Waldau/Crüchern/MZ. - Schlaff hängen die braun-schwarzen Blätter herab. Zwischen den Fingern von Dieter Orzessek, Professor im Ruhestand, zerbröseln sie wie Pergamentpapier. Vom Elbling ist kein einziger Trieb geblieben. Wie bei vielen Winzern und Obstbauern in der Region hat der Frost in der vergangenen Woche auch auf dem Lehr- und Versuchsweinberg „Waladala“ der Hochschule Anhalt in Waldau große Schäden angerichtet.