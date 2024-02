Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am Freitag hat Halles suspendierter OB Bernd Wiegand (parteilos) Geburtstag, wird 67 Jahre alt. Doch der größte Wunsch des Politikers bleibt auf unabsehbare Zeit unerfüllt: die Rückkehr in den Ratshof. Im April 2021 hatte der Stadtrat den Oberbürgermeister in den Zwangsurlaub geschickt, und in Kürze sitzt er wieder auf der Anklagebank des Landgerichts in Halle.