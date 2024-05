Schockanrufe in Masse: In Halle und im Saalekreis sind zahlreiche Menschen von Betrügern

Halle (Saale)/DUR. - Zu massenhaften Schockanrufen ist es am Mittwochabend in Halle und im Saalekreis gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurden allein in Halle neun Schockanrufe, im Saalekreis acht angezeigt, die für erhöhte Aktivitäten von Betrügern in diesem Bereich sprechen und immer demselben Schema folgen: Der Anrufer gibt an, ein Verwandter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und es müsse eine hohe Kaution, meist im oberen fünfstelligen Euro-Bereich, übergeben werden. Die Übergabe erfolgt anschließend persönlich und nicht in Polizeirevieren, Gerichten oder bei Staatsanwaltschaften. Habe der Betrüger, meist ein vermeintlicher Staatsanwalt, das Geld in Empfang genommen, würden die Betroffenen ihre Ersparnisse niemals wieder sehen, heißt es.

In den 17 bekannten Schockanruf-Fällen vom Mittwochabend war keiner der Betrugsversuche von Erfolg gekrönt. Sollten Bürger einen solchen Anruf erhalten, sei es aber angeraten, die betroffenen Angehörigen und die Polizei umgehend zu kontaktieren und die Angaben zu den vermeintlichen Unfällen zu überprüfen, raten die Beamten.