Halle (Saale)/DUR. - Mit einem Schockanruf von einem vermeintlichen Polizisten ist eine Rentnerin aus Halle am 27. Februar um 30.000 Euro betrogen worden.

Der Mann habe sich als Polizist ausgegeben und behauptet, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht, teilte die Polizei mit. Er forderte laut Polizei mehr als 30.000 Euro als vermeintliche Kaution, damit der Enkel nicht ins Gefängnis müsse. Der unbekannte Täter verlangte zudem, dass die Frau zur Geldübergabe nach Dessau kommen solle.

Enkeltrick: Rentnerin aus Halle gibt Betrüger mehr als 30.000 Euro

Nachdem sie mit ihrem Auto am vereinbarten Treffpunkt in Dessau angekommen war, habe ein unbekannter Mann das Bargeld von mehr als 30.000 Euro entgegengenommen. Nach Angaben der Polizei habe er die Renterin aufgefordert, am Übergabeort zu bleiben, da sie noch einen Anruf erhalten werde. Die Renterin habe mehr als zwei Stunden gewartet, hieß es.

Da sie den angekündigten Anruf nicht erhalten habe, habe sie den Notruf gewählt, um weitere Informationen zu bekommen. Nachdem die Frau den Sachverhalt geschildert hatte, seien zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau zu ihr gefahren. Erst dann wurde der 79-Jährigen klar, dass es sich um einen Betrug handelte.