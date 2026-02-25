Es sind klare Worte, die die frühere Generalsekretärin der FDP findet. Es bereitet ihr Bauchschmerzen, dass in weiten Teilen des Bundestags offenbar die Begeisterung für das Zukunftszentrum fehlt.

Cornelia Pieper hat schon einige namhafte Politiker nach Halle geholt, darunter den polnischen Friedensnobelpreisträger Lech Walesa.

Halle (Saale)/MZ - Was wird aus dem geplanten Zukunftszentrum in Halle? Dienstag war bekannt geworden, dass die Baukosten drastisch von 208 auf 277 Millionen Euro steigen. Wie der Bundestag damit umgeht, ist unklar. Nun meldet sich die ehemalige Generalsekretärin der FDP und langjährige Generalkonsulin in Danzig, Cornelia Pieper, zu Wort. „Ich mache mir große Sorgen und habe Bauchschmerzen“, sagte sie der MZ.