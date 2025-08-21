Melanie Biehl begleitet Radprofis als Physiotherapeutin um die halbe Welt. Die Hallenserin reist bis nach Australien zu den großen Touren. Welche Arbeit, Emotionen und Orte auf ihrer Tagesordnung stehen.

Physiotherapeutin aus Halle behandelt die Stars im Radsport: ein Blick hinter die Kulissen

Melanie Biehl (4.v.l.) mit Rad-Weltmeister Niklas Behrens (3.v.l.), den sie bei internationalen Rennen als Physiotherapeutin betreut hat.

Halle (Saale)/MZ. - Am 24. August schaut die Radsportwelt nach Halle. Auf dem Marktplatz fällt der Startschuss zur letzten Etappe der Lidl Deutschland Tour, die über 163 Kilometer nach Magdeburg führt. Für die Stadt ist das ein sportlicher Höhepunkt. Mitten drin ist eine Hallenserin, die den Profi-Radsport schon seit Jahren aus nächster Nähe kennt: Melanie Biehl. Physiotherapeutin beim „Team Visma-Lease a Bike“.