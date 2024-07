Halle (Saale)/MZ. - Nach Magdeburg blickt so mancher Hallenser nur mit Argwohn. Zumindest auf sportlicher Ebene sind sich beide Städte spinnefeind. Doch die „Lidl Deutschlandtour 2025“ könnte nun buchstäblich die sportliche Verbindung werden. Die letzte Etappe des laut Veranstalter größten Radsportfestivals Deutschlands, könnte nächstes Jahr in Halle beginnen und in Magdeburg enden. Die ersten Weichen dafür sind schon gestellt.

