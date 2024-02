Stadtrat soll Anwohnerparken am Sophienhafen in Halle möglich machen

Halle/MZ. - In der Diskussion um die geplanten Neubauten am Sophienhafen meldet sich nun auch die Fraktion Hauptsache Halle zu Wort. Sie hat eine Anregung in den kommenden Stadtrat am 28. Februar eingebracht, nach der die Verwaltung prüfen soll, ob in der Hafenstraße Anwohner-Parkzonen ausgewiesen werden können. Schon jetzt sei die Situation vor Ort für die Bürger eine Belastung, das Parkplätze fehlen. Der Parkdruck werde bei Realisierung des Bauvorhabens mit Sicherheit ansteigen wird.