Halles OB Alexander Vogt will die Stadt für jüngere Leute attraktiver machen. Das hat er vor.

OB will mehr Plätze für spontane Partys - Was Veranstalter sich wünschen

Das war eine spontane Party zum Männertag auf der Ziegelwiese.

Halle/MZ. - Gefragt, wie er die Stadt gerade für junge Menschen attraktiver machen will, hatte OB Alexander Vogt (parteilos) auf Social Media gesagt, dass er die Verwaltung beauftragen wolle, ihm bis Januar drei zusätzliche Plätze zu nennen, auf denen Raves und Spontan-Partys stattfinden könnten. Die Stadt hat aber noch mehr vor.