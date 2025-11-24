Florian Weidner tritt als DJ „Noisetime“ auf zahlreichen Malle-Partys und Festivals in ganz Deutschland, aber auch auf Mallorca selbst im Bierkönig auf. Wie das Leben des Hallensers zwischen Hunderten Auftritten im Jahr aussieht und was seine großen Ziele sind.

Von Mitteldeutschland nach Mallorca: Das steckt hinter dem Erfolg von DJ „Noisetime“ aus Halle

Der Hallenser Florian Weidner tritt als DJ „Noisetime“ im Bierkönig auf Mallorca auf.

Halle (Saale)/ MZ. - Spanien, Kroatien, Österreich und die Schweiz - in all diesen Ländern tritt Florian Weidner als DJ „Noisetime“ im nächsten Jahr auf. Teilweise hat der Hallenser bis zu vier Events an einem Tag. Neben dem Bierkönig steht auch seine Heimatstadt mal wieder auf dem Plan, in der vor gut zehn Jahren alles anfing.