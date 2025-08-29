In bester Innenstadtlage: Die Stadtbau AG will zeitnah mit dem Bau eines Wohnviertels am Leipziger Turm beginnen. Wie Senioren davon profitieren sollen und die Sachsen den Immobilienmarkt in Halle sehen.

Neues Wohngebiet im Charlottenviertel in Halle - geht es jetzt ganz schnell?

Mehrere Stadtvillen will die Stadtbau AG im Charlottenviertel bauen. 300 Wohnungen sind im Gespräch.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtbau AG aus Leipzig schwimmt in Halle gegen den Strom. Während andere große Wohnungsbauvorhaben gestrichen wurden oder auf Eis liegen, investieren die Sachsen kräftig weiter in der Saalestadt.