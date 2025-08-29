EIL
300 Wohnungen in bester Lage Neues Wohngebiet im Charlottenviertel in Halle - geht es jetzt ganz schnell?
In bester Innenstadtlage: Die Stadtbau AG will zeitnah mit dem Bau eines Wohnviertels am Leipziger Turm beginnen. Wie Senioren davon profitieren sollen und die Sachsen den Immobilienmarkt in Halle sehen.
Aktualisiert: 29.08.2025, 16:27
Halle (Saale)/MZ - Die Stadtbau AG aus Leipzig schwimmt in Halle gegen den Strom. Während andere große Wohnungsbauvorhaben gestrichen wurden oder auf Eis liegen, investieren die Sachsen kräftig weiter in der Saalestadt.