Unbekannte haben am Freitag offenbar versucht, Mitgefühl und Neugierde von Zeitzern zu missbrauchen.

Angebliche Entführung in Zeitz: Was hinter dem dramatischen Facebook-Post steckt

Via Internet wurde am Freitag von Unbekannten in lokalen Internetgruppen die Falschmeldung verbreitet, ein Kind sei entführt worden.

Zeitz/MZ. - „Entführung in unserer Nähe“ – ein Post mit dieser Schlagzeile in lokalen Zeitzer Internetgruppen hat am Freitag in der Stadt für Verunsicherung gesorgt. Dabei wurde behauptet, dass von einem Kind namens Felix jede Spur fehle und die Polizei – auch mit einer Drohne – intensiv nach dem Jungen suche.