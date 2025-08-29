EIL
Kriminalität im Internet Angebliche Entführung in Zeitz: Was hinter dem dramatischen Facebook-Post steckt
Unbekannte haben am Freitag offenbar versucht, Mitgefühl und Neugierde von Zeitzern zu missbrauchen.
29.08.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - „Entführung in unserer Nähe“ – ein Post mit dieser Schlagzeile in lokalen Zeitzer Internetgruppen hat am Freitag in der Stadt für Verunsicherung gesorgt. Dabei wurde behauptet, dass von einem Kind namens Felix jede Spur fehle und die Polizei – auch mit einer Drohne – intensiv nach dem Jungen suche.