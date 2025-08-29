Was Müchelns Bürgermeister zu einer Anzeige sagt und warum MZ genau geprüft hat, ober dieser Artikel so kurz vor der Wahl veröffentlicht werden kann.

Wahlkampf in Mücheln mit harten Bandagen - Soll Bürgermeister in Misskredit gebracht werden?

In Mücheln und den Ortsteilen wird am Sonntag gewählt.

Mücheln/MZ. - In Mücheln wird mit harten Bandagen gekämpft – auch um den Posten des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Nur wenige Tage vor der Wahl am 31. August ist jetzt Amtsinhaber Andreas Marggraf bei der Staatsanwaltschaft Halle angezeigt worden. Soll der parteilose Politiker in Misskredit gebracht werden?