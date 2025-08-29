weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Lost Place im Saalekreis: Hoffnung für das Bergbad Petersberg

Lost Place im Saalekreis Hoffnung für das Bergbad Petersberg

Einst beliebtes Ausflugsziel auch für Hallenser: Das Petersberg-Bad liegt seit 2002 brach. Nun will die Gemeinde es mit vereinter Kraft wieder touristisch nutzbar machen. Welche ersten Schritte es gibt.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 29.08.2025, 18:59
In den zwei Jahrzehnten nach Schließung des Petersberg-Bades hat sich die Natur das Areal zurückgeholt. Nun gibt es Pläne, das Bad wieder nutzbar zu machen.
In den zwei Jahrzehnten nach Schließung des Petersberg-Bades hat sich die Natur das Areal zurückgeholt. Nun gibt es Pläne, das Bad wieder nutzbar zu machen. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ. - Es gehört zweifellos zu den spannendsten Lost Places in der Region: das ehemalige Bergbad Petersberg. Im Jahr 2002 geschlossen, wachsen heute dort, wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen, wo Kinder planschten und Familien Erholung suchten und fanden, Bäume aus dem Schwimmbecken. Startblöcke, Überreste von Duschen und Fußbecken sind von Gestrüpp und Grün überwuchert, blaue Fliesen liegen zerstreut im Gras – ganz offensichtlich zieht das einstige Ausflugsziel immer wieder ungebetene Gäste an. Die Natur indes hat sich das versteckt zwischen Porphyrfelsen und Wald liegende Areal längst zurückgeholt.