Die „Schleuse“ in Halle-Trotha soll jungen Erwachsenen zukünftig einen Raum zum Ankommen, Mitgestalten und Wachsen bieten. So soll das gelingen.

Neues Jugendzentrum in Trotha eröffnet - was Jugendliche hier erwartet

Freizeitangebote in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Freitagmorgen in Trotha – während an diesem bewölkten Vormittag das neue Jugendzentrum „Die Schleuse“ feierlich seine Türen öffnete, war die Zielgruppe dieser neuen Einrichtung vermutlich noch im Schlafmodus oder auf dem Weg in die Schule. Doch der Hof der Schleusenstraße 4 füllte sich nach und nach mit Gästen, es entstanden angeregte Gespräche, hier und da wurde laut gelacht. Bunte Luftballons zierten das Eingangstor, Bierbänke luden auf dem Hof zum Verweilen ein, es gab Kaffee und Häppchen und aus einem Lautsprecher klimperte im Hintergrund leise Musik.