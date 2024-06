Nahe des August-Bebel-Platzes in Halle baut der Mitmischen-Verein ein leeres Haus zum Treffpunkt aus. Was haben die Heranwachsenden vor? Und kann das Projekt die angespannte Lage im Viertel befrieden?

Jugendliche in Halle bauen ihren eigenen Jugendclub

Halle (Saale)/MZ - Der Vorplatz des Landesmuseums ist so ein Ort, ebenso die Schotterfläche in der Friedenstraße unweit des Giebichenstein-Gymnasiums mit dem schönen Blick über Reichardts Garten. Und der August-Bebel-Platz ist quasi das Paradebeispiel. Überall dort – und nicht nur da – trifft sich regelmäßig die hallesche Jugend. Zum Leidwesen der betroffenen Anwohner, die sich über Lärm bis tief in Nacht und zurückgelassenen Müll ärgern. Von Jugendlichen wiederum kommt immer wieder der Einwand: Wo solle man denn sonst auch hin? Es fehle ein geeigneter Raum.