In der Rathausstraße 3 in Halle soll schon Ende März ein neues Hotel den Betrieb aufnehmen. Das ist bisher bekannt.

Halle (Saale)/MZ. - In zwei Monaten - Ende März - soll in Halle ein neues Hotel mit dem Namen „HeyHalle - Dein Stadthotel“ eröffnen. Das verkündete die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung. Standort des Hotels ist die Rathausstraße 3, ganz in der Nähe des Marktplatzes.

Neues Hotel in Halle hat 29 Zimmer mit 58 Betten

Das Hotel „HeyHalle – Dein Stadthotel“, das sich in einem sanierten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude befindet, verfügt über 29 Zimmer mit 58 Betten, heißt es weiter. Ein helles und offenes Frühstücksrestaurant stehe ebenso zur Verfügung wie ein Außenbereich im Innenhof.

Antje Hoffmann, Geschäftsführerin des Familienunternehmens M+H Projekt- und Betriebsgesellschaft mbH, erklärt: „Wir sind in der finalen Phase. Innenausstattung und Einräumen laufen auf vollen Touren. Unser Ziel ist es, am 1. März den Probebetrieb zu starten. Wir freuen uns sehr auf Halle.“

So sieht es momentan noch in den Zimmern des Hotels aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Hotelier-Familie führte bereits kleines Hotel in Halle

Für die Hotelier-Familie Hoffmann, die aus Dresden stammt, ist die Saalestadt keine Unbekannte. Von 2017 bis 2022 habe die Familie bereits ein kleines Hotel in Halle geführt. „Wir haben uns in der Stadt sehr wohl gefühlt. So mussten wir bei dem Angebot, ein neues Hotel in der Rathausstraße zu übernehmen, nicht lange nachdenken“, sagt Antje Hoffmann.

Auch Bürgermeister Egbert Geier (SPD) freut sich über die Neueröffnung: „Das zeigt, wie attraktiv Halle auch und gerade für Hoteliers ist. Die Branche erkennt das Potenzial unserer Stadt als Kultur-, Touristik- und Geschäftsstandort. Auch mit Blick auf das ,Zukunftszentrum‘ brauchen wir Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten.“

Am Uniring in Halle wird „Premier Inn Hotel“ gebaut

Mit dem „Premier Inn Hotel“ entsteht in Halle momentan ein weiteres Hotel an der Oper am Uniring. Der Grundstein wurde im Dezember vergangen Jahres gelegt.