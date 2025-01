Am Hauptbahnhof in Halle wird das Zukunftszentrum gebaut. Dafür soll der Riebeckplatz ein neues Gesicht erhalten. Jetzt kann es losgehen.

Halle (Saale)/MZ - Der Umbau des Riebeckplatzes in Halle kann beginnen. Am Mittwoch überbrachte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) dazu einen Förderbescheid von 6,5 Millionen Euro. Das Geld stammt aus der Städtebauförderung. Die Stadt Halle gibt weitere 3,2 Millionen Euro dazu. Damit ist die Finanzierung der ersten Phase der Umgestaltung gesichert.

Mit den insgesamt 9,7 Millionen Euro sollen unter anderem Leitungen umverlegt und das Umfeld des künftigen Standorts des Zukunftszentrums gestaltet werden. Mit einem Baubeginn sei 2026 zu rechnen, so die Stadt. Zunächst müsse man das Ergebnis des Architekturwettbewerbs abwarten. Stehe Ende April der Sieger fest, könne man mit der Detailplanung beginnen.

„Zusammen mit dem Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) können allein knapp zehn Millionen Euro in verschiedene Vorhaben am künftigen Standort des ‘Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation‘ realisiert werden“, erklärte Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, heute in der Saalestadt bei der Übergabe zweier Bewilligungsbescheide an Bürgermeister Egbert Geier.

„Die Fördermittel sind die Basis und ein weiterer wichtiger Schritt für die Umgestaltung des Riebeckplatzes zu einem urbanen Raum mit Aufenthaltsqualität. Die Förderzusage gibt uns die notwendige Planungssicherheit, die Maßnahmen zügig umzusetzen“, sagte Hüskens.