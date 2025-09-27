weather wolkig
  4. Große Pläne für Halle-Tornau: Neues Gewerbegebiet im Norden von Halle? Stadträte von Timing irritiert

Halles Oberbürgermeister will im Norden der Stadt ein neues Gewerbegebiet prüfen lassen. Warum er im Stadtrat mit der Idee auf Widerstand stieß.

Von Jonas Nayda 27.09.2025, 14:00
Der Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses.
Der Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Der Stadtrat hat die Pläne von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) vertagt, bei Tornau im Norden von Halle ein neues Gewerbegebiet zu prüfen. Mehrere Fraktionen äußerten sich irritiert über den Vorstoß des OB, denn eigentlich soll bei Tornau ein neues Großgefängnis gebaut werden.