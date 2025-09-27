Halles Oberbürgermeister will im Norden der Stadt ein neues Gewerbegebiet prüfen lassen. Warum er im Stadtrat mit der Idee auf Widerstand stieß.

Halle (Saale)/MZ. - Der Stadtrat hat die Pläne von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) vertagt, bei Tornau im Norden von Halle ein neues Gewerbegebiet zu prüfen. Mehrere Fraktionen äußerten sich irritiert über den Vorstoß des OB, denn eigentlich soll bei Tornau ein neues Großgefängnis gebaut werden.