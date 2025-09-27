Erstmals seit vielen Jahren kann die Hallesche Essig- und Senffabrik in Tollwitz wieder junge Menschen ausbilden. Das Unternehmen plant zudem eine Produkterweiterung.

Das Unternehmen wirbt um Nachwuchs und expandiert in den süßen Sektor

Hallesche Essig- und Senffabrik in Tollwitz bildet erstmals wieder aus

Die Azubis Fabian Kopp (vorne) und Leon Kopp (hinten) mit Ausbilder Sebastian Krobitzsch (links) im Produktionsbetrieb.

Tollwitz/MZ. - Kaum betritt man das Gebäude, kriechen die Gewürznoten in die Nase. Selbst im Büro riecht es nach Kräutern und Gewürzen. „Man gewöhnt sich daran“, sagt Betriebsleiterin Jana Wirth von der Halleschen Essig- und Senffabrik, kurz HES, mit einem Lächeln.