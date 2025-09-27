Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis Wittenberg sinkt spürbar. Landrat Christian Tylsch kündigt die Reduzierung von Unterkünften an. Welchen Grund er für den Rückgang sieht.

Wittenberg/MZ. - Die Zahl der Asylbewerber sinkt auch im Landkreis Wittenberg deutlich. Im Ergebnis können seit Anfang des Jahres die vorgehaltenen Unterkunftskapazitäten in erheblichem Maße reduziert werden. Das sagte Landrat Christian Tylsch (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Kreistages in der Aula des Hauses Melanchthon in Wittenberg.