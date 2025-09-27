weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Deutsches Rotes Kreuz: Ein Jahrzehnt gegen Einsamkeit: DRK-Begegnungsstätten feiern Jubiläum

DRK feiert zehn Jahre Begegnungsstätten für Senioren im Jessener Land. Wie aus einer pragmatischen Idee ein Erfolgsmodell wird, welches Lebensfreude schenkt.

Von Annette Schmidt 27.09.2025, 14:30
Eine ganze Woche feiern die verschiedenen Gruppen mit insgesamt 150 Gästen und den Teams der Begegnungsstätten des Deutschen Roten Kreuzes aus Jessen und Elster das zehnjährige Bestehen dieser Einrichtung.
Eine ganze Woche feiern die verschiedenen Gruppen mit insgesamt 150 Gästen und den Teams der Begegnungsstätten des Deutschen Roten Kreuzes aus Jessen und Elster das zehnjährige Bestehen dieser Einrichtung.

Jessen/Elster/MZ. - Musik, Gesänge und Lachen klingen aus den Räumen der gemeinnützigen Pflege des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Jessen. Auf den Tischen stehen Geschenke, Sektgläser und immer wieder werden diese für einen fröhlichen Toast erhoben. Die gesamte Woche feiern die Besucher der Begegnungsstätte ein besonderes Ereignis. Angestoßen wird auf das zehnjährige Bestehen dieser Einrichtung in Jessen und Elster. Von montags bis freitags besuchen 150 Senioren in verschiedenen Gruppen der Begegnungsstätten in den beiden Standorten des Jessener Landes.