Aktionstag bei der Lebenshilfe Mansfelder Land Schichtwechsel bei der Lebenshilfe Mansfelder Land: Werkstatt trifft Industrie
Ein Perspektivwechsel mit Wirkung: Beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ tauschen Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitende regulärer Unternehmen für einen Tag ihre Arbeitsplätze. Auch die Lebenshilfe Mansfelder Land und die Firma Step G aus Hettstedt machen mit – und zeigen, wie Inklusion im Arbeitsleben gelingen kann. Warum Mario Förtsch von seinem Einsatz begeistert ist und was Standortleiter André Hinniger bald erwartet.
Großörner/MZ - Schichtwechsel bei der Lebenshilfe Mansfelder Land. Die Werkstatt in Großörner beteiligte sich an dem Aktionstag, zu dem die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen aufrief. Für einen Tag tauschen Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitende des allgemeinen Arbeitsmarktes ihre Arbeitsplätze. Den Aktionstag gibt es dabei bereits seit 2019.