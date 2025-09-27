Aktionstag bei der Lebenshilfe Mansfelder Land Schichtwechsel bei der Lebenshilfe Mansfelder Land: Werkstatt trifft Industrie

Ein Perspektivwechsel mit Wirkung: Beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ tauschen Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitende regulärer Unternehmen für einen Tag ihre Arbeitsplätze. Auch die Lebenshilfe Mansfelder Land und die Firma Step G aus Hettstedt machen mit – und zeigen, wie Inklusion im Arbeitsleben gelingen kann. Warum Mario Förtsch von seinem Einsatz begeistert ist und was Standortleiter André Hinniger bald erwartet.