Die Stadt Dessau-Roßlau baut ihr digitales Serviceangebot aus. Der Service zum Baulastverzeichnis ist bereits gut nachgefragt. Wie es nun weitergeht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadt baut ihr digitales Serviceangebot weiter aus. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger Meldebescheinigungen direkt online über das Serviceportal beantragen. Darauf hat Pressesprecher Ralf Schüler beim monatlichen Pressegespräch im Rathaus aufmerksam gemacht.

Ziel ist eine moderne, bürgernahe und effiziente Verwaltung

Mit diesem neuen Service werde ein weiterer Schritt hin zu einer modernen, bürgernahen und effizienten Verwaltung vollzogen. „Die Antragstellung ist unkompliziert, schnell und rund um die Uhr möglich – unabhängig von Öffnungszeiten“, so Schüler.

Bereits seit einem Jahr erfolgreich etabliert ist zudem der Online-Antrag auf Auskunft aus dem Baulastverzeichnis. Dieses Angebot wird von der Bürgerschaft stark nachgefragt.

Verwaltungsprozesse werden vereinfacht

„Seit seiner Einführung wurden mehr als 500 Anträge digital eingereicht“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Die hohe Resonanz zeige deutlich, dass die digitalen Services der Stadtverwaltung einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern leisten und Verwaltungsprozesse spürbar vereinfachen.

Mit dem kontinuierlichen Ausbau des Serviceportals verfolge die Stadt das Ziel, Verwaltungsdienstleistungen Schritt für Schritt digital verfügbar zu machen und damit Servicequalität, Effizienz und Transparenz weiter zu steigern.