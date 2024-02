Stadt Halle (Saale) lädt zu Bürgerversammlung für neues Wohngebiet an Südseite der Saaleinsel am Sophienhafen ein.

An dieser Stelle soll am Sophienhafen in Halle (Saale) ein weiteres Wohngebiet entstehen.

Halle/MZ. - Auf der nördlichen Saaleinsel am Sophienhafen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Bei einer Bürgerversammlung sollen am Mittwoch, 17. Februar, nun die Pläne vorgestellt werden. Dabei sind neben dem Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt, René Rebenstorf, die Abteilungsleiterin Stadtplanung, Rita Zorn, und weitere Vertreter der Stadtverwaltung anwesend. Auch werden Guido Edinger von der „F. K. Horn GmbH & Co. KG Bauunternehmung“ und Architekt Gerhard Schuster vor Ort sein, teilt die Stadtverwaltung Halle mit.

Bei dem Termin werde der aktuelle Stand der Planung vorgestellt, Fragen beantwortet und Hinweise zum Bauprojekt entgegengenommen.

Die Stadtverwaltung plane nach eigener Aussage eine „Umstrukturierung der teilweise brachliegenden, teilweise nur wenig genutzten Gewerbeflächen zu einem neuen Wohngebiet und damit die Schaffung von attraktivem Wohnraum auf der nördlichen Salineinsel“.

Das rund 1,7 Hektar große Plangebiet werde im Norden durch das Hafengelände begrenzt, im Osten durch den Kotgraben, im Süden grenzt das Grundstück Hafenstraße 34 an und im Westen dann schließlich die Hafenstraße. Die Aufstellung des Bebauungsplans mit der Nummer 152 „Wohngebiet am Sophienhafen, Südseite“ ist vom Stadtrat beschlossen worden. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung des Vorentwurfs im ersten Quartal im Jahr 2023. Bürgerversammlung zum Wohngebiet Sophienhafen: Am Mittwoch, 17. Februar, Beginn ist 17 Uhr in der Hafenstraße 30a.