In Halle-Neustadt haben in der Nacht zum Samstag erneut Brandstifter zugeschlagen. Drei Autos wurden angezündet. Die Polizei steht unter Druck. In rund einem Monat wurden mindestens 14 Autos durch Feuer beschädigt.

Erneut sind in Halle-Neustadt mehrere Autos in Flammen aufgegangen.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag kam es in Halle-Neustadt erneut zu mehreren Fahrzeugbränden. Nachdem bereits in der Nacht zum Freitag zwei Autos in Flammen aufgegangen waren, wurden nun im Bereich Loberweg mindestens drei weitere Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt und brannten vollständig aus.

Die Berufsfeuerwehr Halle war mit zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt. Personen wurden nicht verletzt, dennoch ist der Sachschaden erheblich.

Neue Brandserie in Halle: Polizei steht unter massiven Druck

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte es in Halle-Neustadt vermehrt ähnliche Vorfälle gegeben. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Insgesamt wurden innerhalb von nur einem Monat bereits 14 Fahrzeuge im Bereich nördliche Neustadt durch Feuer zerstört oder beschädigt.

Anwohner machen sich bereits große Sorgen um ihr Hab und Gut. „Es darf kein zweites Heide-Nord geben und die Polizei ist jetzt gefordert Maßnahmen zu ergreifen“, sagte ein Anwohner der MZ in der Nacht.

Im Loberweg in Halle-Neustadt brannten drei Fahrzeuge vollständig aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Ermittlungen der Polizei laufen bereits auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der MZ. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.