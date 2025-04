In der Werrastraße an der Ecke Selkestraße in Halle-Neustadt hat erneut ein Auto gebrannt. Ein zweites wurde versucht in Brand zu setzen. 11 Fahrzeuge sind seit März in Halle-Neustadt von Bränden betroffen.

Erneut Pkw Brand in Halle-Neustadt: 11 Autos in nur einem Monat durch Feuer beschädigt

In der Werrastraße / Ecke Selkestraße in Halle-Neustadt hat ein Auto gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Freitag kam es in der Werrastraße an der Ecke Selkestraße erneut zu einem Fahrzeugbrand.

Kurz nach Mitternacht stand ein Pkw lichterloh in Flammen und brannte vollständig aus. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Berufsfeuerwehr Halle konnte das Feuer zügig löschen.

Ein weiteres Auto wurde versucht in Brand zu setzen. Dank des schnellen Eingreifens aufmerksamer Anwohner konnte das Feuer jedoch rechtzeitig gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei war noch in der Nacht im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Selkestraße in Halle-Neustadt hat ein Auto gebrannt. (Foto: Marvin Matzulla)

Bereits vor zehn Tagen kam es in derselben Straße zu Fahrzeugbränden, bei der drei Fahrzeuge völlig zerstört und ein weiteres beschädigt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mit den zwei beschädigten Autos in dieser Nacht steigt die Zahl auf 11 betroffene Pkw, die innerhalb eines Monats die in Halle-Neustadt durch Feuer beschädigt wurden. Die Polizei gerät bei den Ermittlungen zunehmend unter Druck. Zuletzt hatte eine Brandserie die Anwohner von Heide-Nord in Atem gehalten.

Auch dort gingen zahlreiche Autos in Flammen auf. Als Tatverdächtigen ermittelte die Polizei damals einen 19-jährigen Feuerwehrmann. Seither fand die Brandserie in Heide-Nord ein Ende.