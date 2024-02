50 Künstler aus mehreren deutschen Städten treten am Wochenende im Theater am Holzplatz auf. Sie verzichten auf ihre Gage, um dem WUK zu helfen. Denn der entstandene Schaden ist beträchtlich.

Nach folgenschwerem Einbruch: Benefizaktion für das WUK Theaterquartier in Halle

Das WUK Theater befindet sich am Holzplatz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Einbruch ins WUK Theaterquartier in Halle Ende Januar wird es an diesem Wochenende nun eine großangelegte Benefizaktion zu Gunsten des Hauses geben.

Mit fast 30 kleinen und großen Beiträgen laden insgesamt 50 Künstler unter dem Titel „Zwei Tage Benefiz“ am Freitag und Samstag, 1. und 2. März, in das WUK Theater Quartier ein. Alle auftretenden Künstler verzichten auf ihre Honorare. Dadurch können die Einnahmen der Veranstaltung komplett in Deckung der Verluste nach dem schweren Einbruch fließen.

Unbekannte hatten bei dem Einbruch einen Schaden von 105.000 Euro verursacht, bis zu 11.000 Euro muss das WUK Theater Quartier nach aktuellem Stand selbst aufbringen. In kürzester Zeit erklärten sich laut Mitteilung dem Haus verbundene Künstler aus Halle, Berlin, Leipzig und Frankfurt bereit, mit verschiedensten Beiträgen die beiden Abende zu gestalten und bieten gemeinsam ein vielfältiges und spannendes Programm.

Bereits kurz nach dem Einbruch hatte das WUK zahlreiche Hilfsangebote erhalten.