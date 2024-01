Theater unter schock Schwerer Einbruch im Wuk Theaterquartier in Halle: Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt

Das Team des Theaterquartiers Wuk am Holzplatz in Halle ist geschockt. Noch am Abend fand eine Generalprobe im Haus statt. Am Morgen darauf wurde der Einbruch bemerkt. Was die Verantwortlichen sagen und wie es nun mit dem Spielbetrieb weitergehen soll.