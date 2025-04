Nach Finanzloch-Aussage: Halles SPD greift OB Vogt scharf an

Halle (Saale)/MZ/EI. - Die jüngsten Äußerungen des halleschen Oberbürgermeisters Alexander Vogt (parteilos) hinsichtlich des Finanzlochs in der Stadtkasse sorgen bei der SPD-Fraktion in Halle für scharfe Kritik.

"Mit Sprüchen über eine heruntergewirtschaftete Stadt und über 120 Millionen Euro Schulden, die er in den letzten Tagen entdeckt haben will, schafft der OB den von ihm so geliebten Theaterdonner. Und die ,Schuldigen' liefert er gleich mit: Oberbürgermeister a. D. Wiegand und – natürlich – der Kämmerer und Bürgermeister Egbert Geier", sagt der Stadtratsvorsitzende Peter Dehn.

SPD Halle empfiehlt Vogt Kurzseminar zu Grundlagen der Finanzpolitik

Weiter heißt es: Die SPD empfehle dem OB-Quereinsteiger ein Kurzseminar über die Grundlagen der kommunalen Finanzpolitik. Dort könne er erfahren, was die Kommunalaufsicht macht, was es bedeutet, wenn Haushalte genehmigt werden und wie mit Haushaltsabschlüssen umgegangen wird. "Vielleicht fragt der Oberbürgermeister Vogt auch den ehemaligen Ratsherren Vogt, wie intensiv der den aktuellen Haushaltsplan gelesen hat, wenn die von ihm jetzt entdeckten 120 Millionen Euro aus den Vorjahren stammen", so Dehn.

Halle habe, wie fast alle Kommunen, insbesondere in den ostdeutschen Ländern, mit einer dramatischen Unterfinanzierung zu kämpfen. Deshalb seien alle Haushalte schmerzhafte Kompromisse, mit denen innerhalb eng gesetzter Finanzrahmen ein Minimum an freiwilligen Leistungen „erkämpft“ wurde. Und viele notwendige Leistungen unterbleiben mussten.

SPD Halle: „Fakten von Propaganda trennen“

"Wir bitten die Ratsmitglieder der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, so schnell wie möglich die Fakten von der Propaganda zu trennen und dafür zu sorgen, dass die Haushaltsdebatte wieder eine seriöse Grundlage bekommt. Vom Oberbürgermeister erwarten wir eine Kommunikation auf gesicherter Faktengrundlage und einen fairen, kollegialen Umgang mit der Stadtverwaltung einschließlich der Beigeordneten", betont Dehn abschließend.