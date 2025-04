Halle (Saale)/MZ. - Eine Aussage von Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Montag in einer Konferenz mit Stadtratsfraktionsvorsitzenden hat für Wirbel gesorgt. Laut Vogt sei die Stadtkasse leer. Es gebe ein Finanzloch in Höhe von mehr als 120 Millionen Euro. Diese Summe war bisher nirgendwo aufgetaucht. Vogt macht dem Bürgermeister und Finanzbeigeordneten Egbert Geier (SPD) Vorwürfe, der selbst jedoch bei der Sitzung nicht dabei war.

