Am Neustadt Centrum startet am Montag die Reihe "MZ vor Ort" zur Kommunalwahl.

Halle/MZ. - In etwa einem Monat haben die Hallenser die Wahl: Am 9. Juni können sie sich neben der Europawahl auch zwischen 329 Kandidaten für den halleschen Stadtrat entscheiden. Die Stadt wird dabei in insgesamt fünf Wahlbereiche unterteilt. Die MZ hat bereits über alle Stadtteile berichtet und die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst. Nun sind die Bürger gefragt.

Die MZ wird in dieser Woche in allen Wahlbereichen mit einem Infostand vor Ort sein, um mit den Bürgern über ihr Viertel ins Gespräch zu kommen. Warum ist der Stadtteil lebenswert? Was muss sich dringend ändern? Welche Erwartungen gibt es an den neu gewählten Stadtrat?

Montag, 6. Mai, Neustadt-Centrum: Der Infostand ist von 10 bis 12 Uhr vor dem Neustadt-Centrum. Beim Wahlbereich eins dreht sich alles um Halle-Neustadt und Nietleben. In diesem Wahlbereich gab es bei der vergangenen Kommunalwahl die geringste Wahlbeteiligung. Die MZ hört sich um, wie die Stimmung vor unter den Bürgern ist.

Dienstag, 7. Mai, Einkaufszentrum Heideringspassage: Weiter geht es mit dem Wahlbereich zwei von 10 bis 12 Uhr vor der Heideringpassage. Zum Bereich zwei gehören die Wähler aus Dölau, Lettin, Heide-Nord, Kröllwitz, Heide-Süd, Giebichenstein, Trotha, Frohe Zukunft, Seeben, Tornau und Mötzlich.

Mittwoch, 8. Mai, Pauluskirche: Die MZ ist von 15 bis 17 Uhr an den Stufen der Pauluskirche für Bürgerdialoge bereit. Im Fokus stehen im Wahlbereich drei das Paulusviertel und der hallesche Osten.

Freitag, 10. Mai, Leipziger Turm: Nach Himmelfahrt ist die MZ im Wahlbereich vier von 10 bis 12 Uhr am Leipziger Turm für Gespräche über die Altstadt und südliche Innenstadt offen. Seit Längerem bewegt die Hallenser etwa, wie dem Leerstand in der halleschen Einkaufsmeile begegnet werden kann.

Samstag, 11. Mai, Gesundheitszentrum Silberhöhe: Den Abschluss bildet der Wahlbereich fünf: Damit der hallesche Süden ebenfalls genug Beachtung findet, will die MZ von 10 bis 12 Uhr am Gesundheitszentrum Silberhöhe mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Was bewegt die Menschen in Ammendorf, der Südstadt, der Damaschkestraße, Beesen, Radewell, Osendorf, Planena, Böllberg, Wörmlitz und der Silberhöhe? Die MZ befragt auch die jeweiligen Stadtratskandidaten aus den Wahlbereichen dazu.