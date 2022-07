Mutmaßliche Schießerei mit mehreren Verletzten am Kanal in Halle Neustadt

Ein Großaufgebot der Polizei hat in der Nacht zu Dienstag die Passendorfer Wiesen in Halle abgesucht. Es soll eine Schießerei gegeben haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Umgebung ist abgesperrt.

Bei einer Schießerei am Kanal in Neustadt sind Autos getroffen worden.

Halle (Saale) - Im Bereich des Kanals in Halle Neustadt hat es in der Nacht auf Dienstag mutmaßlich eine Schießerei gegeben, wie mehrere Bilder zeigen. Die Polizei ist zurzeit noch mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber kreist in der Luft.