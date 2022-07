Wie sich die blutige Fehde in Halle-Neustadt abgespielt hat

Auch in der Paul-Thiersch-Straße in Halle-Neustadt wurde ein Auto bei dem Konflikt schwer beschädigt.

Halle (Saale)/MZ - Auch über zehn Stunden nach dem blutigen Gewaltausbruch am Kanal in Neustadt war der Tatort am Dienstag weiträumig abgesperrt. Beamte des Landeskriminalamts sicherten Spuren. Eine Drohne filmte das Areal, auf dem am Montagabend kurz vor 23 Uhr zwei rivalisierende Gruppen mit Hieb- und Stichwaffen aufeinander losgeprügelt hatten.