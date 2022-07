Gewaltausbruch zwischen zwei Clans? Blutige Auseinandersetzung mit Schießerei in Halle: Das ist über die mutmaßlichen Täter bekannt

Am Kanal in Halle-Neustadt hat es am späten Montagabend eine blutige Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen gegeben. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgeriegelt. Was bis jetzt über den Vorfall und die mutmaßlichen Täter bekannt ist.