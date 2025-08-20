Die Landesregierung hat ausnahmsweise in Halle getagt und neue Fördermittel mitgebracht. Wie Start-ups und junge Technologieunternehmen davon profitieren.

Halle (Saale)/MZ. - Das Kabinett der Landesregierung hat ausnahmsweise in Halle getagt – erstmals seit fünf Jahren. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) brachte zugleich neue Fördermittel für die Saalestadt mit. Sie sind Teil des Budgets, das Halle im Rahmen des Strukturwandels vom Land erhält, wie bereits für die Revitalisierung des RAW-Geländes. Dieses Mal profitierte der größte Technologiepark Mitteldeutschlands.