Emma, eine ehemalige Straßenhündin aus Rumänien, braucht Hilfe. Die Hündin hat Schilddrüsenkrebs. Ein Verein aus dem Harz hat für sie jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Gerettet aus Rumänien – jetzt droht Hündin Emma der Tod durch Krebs: Harzer Verein bittet um Spenden

Emma (r.) lebte in Rumänien auf der Straße und wurde gerettet. Jetzt müsste die Hündin, die inzwischen im Harz lebt, noch mal gerettet werden - mit einer OP.

Neudorf/Blankenburg. - Es sah zunächst ganz nach einem Happy End aus. Emma, ein Husky-Mischling, ist dem gefährlichen Leben auf der Straße in Rumänien entkommen. Von einem glücklichen Ausgang kann derzeit aber noch keine Rede sein: Denn Emma hat Schilddrüsenkrebs. Sie müsste dringend operiert werden.