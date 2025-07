Die Stadt hat am Mittwoch 119,7 Millionen Euro bekommen. Damit soll das alte RAW-Gelände hinter dem Hauptbahnhof in Angriff genommen werden. Ganz Sachsen-Anhalt soll profitieren.

Halle (Saale)/MZ. - Ein bisschen wirkte es wie eine Kulisse für einen düsteren Gangsterfilm, vor der sich am Mittwoch einige der einflussreichsten Politiker und Beamten des südlichen Sachsen-Anhalt versammelt hatten. Inmitten von leerstehenden Industrieruinen mit eingeschlagenen Fensterscheiben, Graffiti an den Wänden und halb überwucherten Geröllhaufen fand die offizielle Übergabe des Bescheids über 119,7 Millionen Euro Fördermittel statt. Mit dem Geld soll in den nächsten Jahren auf der Brache des alten RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof Halle ein komplett neues Stadtviertel entstehen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Großprojekt.