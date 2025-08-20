Labubus sind derzeit Kult. Und dieser kostet zwischen zwölf und mehreren Hundert Euro. Doch in Aschersleben sucht man vergeblich nach den echten Plüschmonstern. Händler warnen vor Plagiaten.

Kleine Kultmonster: Warum es in Aschersleben keine echten Labubus zu kaufen gibt

Ist das Labubu echt? Manche der Trendfiguren sind als Plagiate kaum zu übersehen – etwa jene, die kürzlich in einem Greifarmautomaten auf einem Vereinsfest auftauchten.

Aschersleben/MZ. - Spitze Ohren, breites Grinsen und neun markante Zähne – so sieht er aus, der Labubu. Die schrullig-niedliche Figur des Hongkonger Künstlers Kasing Lung hat sich seit einiger Zeit zum weltweiten Phänomen entwickelt. Je nach Ausführung kosten die Originale zwischen etwa zwölf Euro für eine Minifigur und mehreren Hundert Euro für limitierte Sonderstücke.